Зменшення кількості зайнятих лікарняних ліжок, зарезервованих для хворих на COVID-19, триває вже четвертий тиждень поспіль.

В українських лікарнях сьогодні вільні два з трьох "ковідних" ліжок з киснем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Госпіталізації в Україні вже рухаються до рівня плато, який ми бачили на початку 2021 року. Країна вже рухається до позначки у 2 тисячі госпіталізацій на добу. І протягом двох тижнів ми вийдемо до позначки рівня плато початку 2021 року - того рівня плато, з якого починалася весняна хвиля COVID-19 в Україні в середині лютого 2021 року", - зазначив він.

За словами Ганиченка, наразі різниця між кількістю виписок і госпіталізацій хворих на COVID-19 зростає.

Читайте такожВООЗ очікує зростання числа госпіталізацій і смертей серед хворих на "Омікрон""Це означає, що більш активно розвантажується медична система. Тобто госпіталізують менше людей, ніж виписують, що означає, що на "ковідні" ліжка приходить менше пацієнтів, ніж з них йде. До цього ми говорили, що виписки переважають над госпіталізаціями на чверть. Зараз це трохи кращий показник - 28%", - повідомив експерт.

Він додав, що зменшення кількості зайнятих лікарняних ліжок, зарезервованих для хворих на COVID-19, триває вже четвертий тиждень поспіль, за цей час зайнятість ліжок з киснем знизилась удвічі - з 70% до 35%.

"Тобто два з трьох "ковідних" ліжок з киснем є зараз вільними та готові приймати "ковідних" пацієнтів", - розповів Ганиченко.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в Україні виявлено 7 тис. 283 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізовано 1 тис. 123 особи, померли – 387, одужали – 27 тис. 130 осіб.

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Автор: Антоніна Доломанжи