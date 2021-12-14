Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

За минулу добу, 13 грудня, в Україні зареєстрували 7 283 нових хворих на коронавірус, з них - 566 дітей та 134 медпрацівники.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.

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Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1066), Донецькій (541), Одеській (404) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 570 448 осіб; одужали - 3 233 009 осіб; летальних випадків - 91 602.

Коронавірус у Києві: дані на 14 грудня 2021

У Києві виявили за минулу добу 1066 хворих на COVID-19. 21 людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"1066 підтверджених випадків захворювання на корона вірусну хворобу за добу в столиці. 21 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 7902 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 314 тис. 771", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 595 жінок віком від 18 до 92 років та 417 чоловіків віком від 18 до 98 років. А також 26 дівчаток від 10 місяців до 17 років і 28 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 11 жінок від 59 до 83 років і 10 чоловіків від 45 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 64 хворих та 138 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3037 людей. Загалом COVID-19 подолали 289 тис. 067 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 212, у Дарницькому – 180 та в Оболонському районі – 140 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 62 044 тести на коронавірус: методом ПЛР — 27 241, методом ІФА — 7 488. Також зробили 27 315 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,3 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

13 грудня від коронавірусу було вакциновано 129 742 людини. З яких першу дозу вакцини отримали 42 956 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 86 786.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 14 174 401 людину. З них отримали першу дозу вакцини - 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 544 437.

У загальній кількості в країні проведено 26 718 836 щеплень.

Київ залишається лідером за рівнем вакцинації, на онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова. Зокрема, вже 68% киян повністю вакциновані проти COVID-19.

Окрім Києва, високий рівень вакцинації спостерігається у Київській та Полтавській областях, де повний курс вакцинації пройшли 50% та 46% населення відповідно, а першою дозою щепили 56% та 53% населення відповідно.

"Антилідерами є Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області", - зазначила Кузьмінова.

Зокрема, в Івано-Франківській області першою дозою щеплено лише 36% населення, а обома - 30%, у Чернівецькій - 35% та 31% відповідно, а у Закарпатській - 30% та 23% відповідно.

Нагадаємо, в Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Антоніна Доломанжи, Лариса Бекета