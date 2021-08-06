Йдеться, серед іншого, і про продаж через інтернет, а також доставку ліків.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону продажу лікарських засобів дітям до 14 років.

Як повідомляє прес-служба офісу президента, документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, які продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки повинні відпускати тільки за рецептом, часто можна придбати без нього.

Закон, підписаний главою держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться, в тому числі і про продаж через інтернет, а також доставку ліків.

Якщо у особи, яка продає ліки або здійснює їх доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред'явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік.

Читайте такожНа Херсонщині школи трьох громад не зможуть прийняти учнів 1 вересня: відома причинаУ разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

В Україні заборонили продаж ліків дітям

Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення зміни до статті 21 Закону "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)" Верховна Рада прийняла 15 липня.

Автор: Костянтин Гончаров