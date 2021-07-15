У разі сумніву щодо віку покупця від нього вимагатимуть пред’явити паспорт.

Верховна Рада заборонила продаж лікарських засобів особам, які не досягли 14 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення зміни до статті 21 закону "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)" (реєстраційний номер 5122) проголосував 341 народний депутат України.

Законом визначається, що реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – малолітній особі забороняється. Зазначається, що якщо у особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік.

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У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів цій особі забороняється

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Автор: Надя Пришляк