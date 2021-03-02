Експерти підтверджують, що наразі ситуація з донорством в Україні критична.

Журналісти проаналізували закон про безпеку крові, що набув чинності 25 січня.

Про це йдеться у сюжеті Грошей.

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Експерти підтверджують, що наразі ситуація з донорством в Україні стабільно низька. На тисячу осіб населення припадає близько 12 донацій крові, тоді як у Євросоюзі таких 33. Тобто, констатують автори матеріалу, в нашій країні утричі менше запасів цієї критично важливої рідини.

Свою кров регулярно здає тільки 385 тисяч громадян.

До набуття чинності вказаного закону в Україні діяла система пільгового заохочення донорів. Але вона, що підтверджують самі донори, не працювала.

Наразі ж в українців хочуть виховати ставлення до донорства як до почесного обов’язку кожного громадянина. Хоча і є прихильники такої проєвропейської позиції, та їх поки небагато.

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Автор: УНІАН