В Києві змінили рух метро та автобусів після атаки росіян

Ворог вкотре цілив у мости через Дніпро.

Внаслідок атаки російських окупантів в Києві перекрито рух транспорту Південним мостом. Поїзди метро та автобуси тимчасово змінили свій рух, повідомляє КП "Київський метрополітен".

На Сирецько-Печерській лінії метрополітену ("зелена" гілка) поїзди курсують на окремих ділянках між станціями "Сирець" – "Видубичі" та між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір". Автобуси №22 та №91 тимчасово змінили маршрут і курсують через Дарницький міст.

"Про відновлення руху у звичайному режимі повідомимо додатково", – зазначають в КП "Київський метрополітен".

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Обмеження руху Південним мостом – головні новини

Раніше в Київському метрополітені повідомили, що у ранкові та вечірні години пік поїзди на Сирецько-Печерській лінії метро курсуватимуть за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням руху. Тимчасовий режим запровадили у зв’язку з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

Обмеження діятимуть вранці орієнтовно із 7:30 до 10:00 та ввечері з 16:00 до 20:00. При цьому в інший час обмеження не діятимуть і поїзди курсуватимуть у звичному режимі, відповідно до встановлених графіків.

6 жовтня у Києві виникли суттєві проблеми з рухом Південним мостом в першій половині дня і стосувалися як автомобільного транспорту, так і поїздів метро. Останні рухались мостом в напрямку правого берега наступним чином: один потяг висаджував пасажирів і перетинав міст порожнім, а вже наступний забирав людей.

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