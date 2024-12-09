Щонайменше 500 тис. українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.

З наступного року в Україні значно розширять програму "Доступні ліки". Туди вперше включать дитячі препарати, а також ліки у формі крапель і мазей.

Як деталізували у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), до оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. "А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень", - йдеться у повідомленні.

Для цього в бюджеті закладено 6,6 млрд грн.

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У МОЗ підкреслили, що щонайменше 500 тис. українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.

"Вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей", - зазначили у МОЗ.

Там додали, що мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки Укрпоштою чи у мобільних аптечних пунктах.

Що таке програма "Доступні ліки"

Програма реімбурсації "Доступні ліки" дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років вона розширилася більш ніж удвічі та продовжує діяти в період воєнного стану. Загалом нею скористалися майже 5 млн українців.

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