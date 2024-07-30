Основною загрозою поширення є "тигрові комарі".

У мережі поширили неправдиву інформацію про нібито розповсюдження гарячки Денге в Україні. У міністерстві охорони здоров'я спростовують це.

Повідомляється, що фейк поширують у Telegram росіяни. Фактчекери VoxCheck виявили, що вони перекрутили слова української лікарки-інфекціоністки, яка розповідала про симтоми цього захворювання у своєму блозі.

В МОЗ кажуть, що основною загрозою поширення гарячки Денге в Європі є "тигрові комарі" aedes albopictus. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Денге, раніше типова для регіонів Африки та Азії, тепер поширюється і на інші території.

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"Станом на червень 2024 року ВООЗ повідомила про понад 10 мільйонів випадків з початку року. України серед цих країн немає", - підкреслили у міністерстві охорони здоров'я.

Що таке гарячка Денге

Інкубаційний період цієї гострої інфекційної хвороби триває від 3 до 15 днів. У МОЗ кажуть, що захворювання зазвичай починається раптово: з’являються озноб, головний біль, сильний біль у спині, крижах, хребті та суглобах (особливо колінних).

Саму гарячку спостерігають у всіх хворих - під час хвороби температура тіла швидко підвищується до 39-40°C.

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