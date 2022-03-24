Російські окупаційні війська готують хімічні атаки в Україні.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.
"Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - наголошується у повідомленні.
При цьому, в разі хімічної атаки слід здійснити наступні кроки:
- Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
- Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
- Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
- Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
Також, у разі евакуації під час хімічної атаки:
- Візьміть аптечку.
- Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
- Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Залиште приміщення сходами.
- Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
Як писав УНІАН, за день до позачергового саміту НАТО у Брюсселі кілька джерел повідомили, що значну кількість часу в четвер буде присвячено обговоренню реакції Альянсу в тому випадку, якщо Володимир Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.