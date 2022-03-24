Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.

Російські окупаційні війська готують хімічні атаки в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

"Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - наголошується у повідомленні.

При цьому, в разі хімічної атаки слід здійснити наступні кроки:

Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.

Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.

Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

Також, у разі евакуації під час хімічної атаки:

Візьміть аптечку.

Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Залиште приміщення сходами.

Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

Як писав УНІАН, за день до позачергового саміту НАТО у Брюсселі кілька джерел повідомили, що значну кількість часу в четвер буде присвячено обговоренню реакції Альянсу в тому випадку, якщо Володимир Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.

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