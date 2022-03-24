Російське вторгнення в Україну викликало безпрецедентні розмови про те, як найкраще НАТО може підтримувати країни, що не входять до Альянсу.

За день до позачергового саміту НАТО у Брюсселі кілька джерел повідомили, що значну кількість часу в четвер буде присвячено обговоренню реакції Альянсу в тому випадку, якщо Володимир Путін застосує хімічну або біологічну зброю проти громадян України.

Кілька офіційних осіб, які говорили на умовах повної анонімності, погодилися з тим, що, хоча офіційна позиція НАТО про невтручання в цю війну, залишається в силі, хімічна зброя може змінити правила гри, оскільки така ескалація, ймовірно, спонукає громадськість в НАТО вимагати додаткових дій, пише CNN.

Джерела повідомляють, що Альянс чутливий до громадської думки, і, хоча цілком ймовірно, що на цьому тижні НАТО не буде вказувати Росії "червоні лінії" щодо відповіді, ймовірно, навмисне позерство з боку НАТО, що вказує на її готовність до хімічних атак Росії все ж буде продемонстровано.

Це може означати посилення груп швидкого розгортання і спеціальних підрозділів, які вже створені НАТО для боротьби з такими загрозами. Такі інструменти, наявні в розпорядженні НАТО, раніше не використовувалися для допомоги країні, що не входить в Альянс, але джерела повідомили, що російське вторгнення в Україну викликало безпрецедентні розмови про те, як найкраще НАТО може підтримувати країни, що не входять в Альянс.

Виступаючи перед журналістами раніше в середу, радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що президент Байден буде "консультуватися про можливі непередбачені обставини", пов'язані із застосуванням хімічної або біологічної зброї, а також "як реагувати на риторику і коментарі, що виходять з Росії з цього приводу".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що Альянс надасть українцям захисний комплект, аналогічний відповіді західних країн після того, як Башар Асад застосував хімічну зброю проти мирних жителів в Сирії.

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