Особливо це актуально для тих, хто був вимушений покинути свої домівки через бойові дії.

Українцям, які живуть з ВІЛ чи хворіють на туберкульоз розповіли, як можна отримати необхідні ліки та іншу допомогу, в тому числі якщо їм довелося покинути постійне місце проживання через війну.

Вимушено переміщені особи та біженці наразі вкрай гостро потребують інформації про можливість отримати АРТ та інші ліки за місцем перебування. Також люди потребують психологічної підтримки. Гаряча лінія готова надати будь-яку інформацію та психологічну підтримку 24/7, безкоштовно з усіх мобільних та стаціонарних операторів в межах України.

0 800 500 451 – Лінія з питань ВІЛ/СНІД працює цілодобово, включно з вихідними.

0 800 503 080 – Лінія з питань, пов'язаних з захворюванням на туберкульоз працює щодня з 08:00 до 16:00 включно з вихідними.

Обидві лінії безкоштовні з усіх мобільних та стаціонарних операторів України. Для людей, які перебувають за кордоном, або ж кому зручніше писати, на сайті Гарячої лінії є онлайн чат: www.helpme.com.ua

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