Науково доведено, що лікування часником може допомогти запобігти та зменшити симптоми вірусних інфекцій, таких як застуда та грип.

Часник є основним інгредієнтом багатьох дієт. Часник також використовується у медичних цілях для підтримки здоров'я імунної системи і серця.

Завдяки концентрації захисних рослинних сполук часник може принести користь здоров'ю кількома способами, включаючи зменшення маркерів запалення і зниження ризику хронічних захворювань, пише Health. Перш за все, часник багатий сполуками, які зменшують запалення, пов'язане з деякими видами раку і хворобами серця.

Дослідження показують, що вживання часнику може допомогти знизити рівень маркерів запалення. Вживання часнику також може допомогти захистити клітини від окисного пошкодження, яке відбувається, коли молекули, які називаються активними видами кисню (ROS), пригнічують антиоксидантний захист організму. Дослідження показують, що вживання часникових продуктів може допомогти підвищити природний антиоксидантний захист організму, одночасно знижуючи маркери окисного стресу.

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Це може свідчити про те, що регулярне вживання часнику може регулювати запалення, зменшувати окислювальний стрес і покращувати антиоксидантний захист організму.

Вживання часнику може підтримати здоров'я мозку, покращуючи когнітивні функції. Дослідження показують, що люди, які дотримуються дієти, багатої часником, мають нижчі показники зниження когнітивних функцій і порушень.

Більше того, було доведено, що часникові добавки покращують короткочасну увагу та пам'ять. Дослідники вважають, що антиоксидантні та протизапальні сполуки, що містяться у свіжому та сушеному часнику, можуть допомогти зменшити запалення в мозку та захистити від дегенерації нервових клітин, що може допомогти підтримати загальне здоров'я мозку та зменшити ризик когнітивного зниження.

Додавання часнику у раціон може допомогти зменшити ризик розвитку ряду хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та деякі види раку.

Вживання часнику може допомогти зменшити ризик серцевих захворювань, зменшивши атеросклероз.

Дослідження показують, що сполуки часнику мають потужну противірусну, антибактеріальну, антиоксидантну та протизапальну дію на організм, що може допомогти підтримати імунну систему та зменшити ризик захворювання.

Дослідження на людях показали, що лікування часником може допомогти запобігти та зменшити симптоми вірусних інфекцій, таких як застуда та грип. Насправді часник часто використовується для лікування застуди, лихоманки, кашлю, астми та респіраторних інфекцій.

Вживання часнику в рамках здорового харчування також може допомогти зменшити ризик захворювань печінки.

Інші факти про користь часнику

У часнику багато активних речовин, які працюють як природний антисептик. Найважливіше, що є в цьому овочі - аліцин, який є сильним імуностимулятором. Крім того, він благотворно впливає на серцево-судинну систему.

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