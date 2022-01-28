Це може відбутися після цієї хвилі коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні може розпочатися скасування карантинних обмежень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час "Години запитань до уряду" в Верховній Раді.

"Давайте роз’яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви, та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великобританії. Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні", - зазначив міністр.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 34 408 нових випадків COVID-19 - це різкий стрибок та абсолютний максимум за 2 роки пандемії. Зокрема, захворіли 5341 дитина та 808 медпрацівників. Також за добу було госпіталізовано 3342 особи; зафіксовано 144 летальних випадки; одужали 6142 осіб.

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захворіло – 3 980 610 осіб;

одужало – 3 608 094 особи;

летальних випадків – 99 882;

проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні майже 300 тис. людей отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, минулої доби 81 тис. 098 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 тис. 185 людей, другу – 27 тис. 228, додаткову – 705, бустерну – 24 тис. 980.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 278 тис. 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 млн 278 тис. 385, другу – 14 млн 576 тис. 722, додаткову – 15 тис. 626, бустерну – 296 тис. 099. Загалом проведено 30 млн 166 тис. 832 щеплення.

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