Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 34 408 нових випадків COVID-19 - це різкий стрибок та абсолютний максимум за 2 роки пандемії. Зокрема, захворіли 5341 дітей та 808 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3342 особи; зафіксовано 144 летальних випадки; одужали 6142 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 168 073.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 980 610 осіб;

одужало – 3 608 094 особи;

летальних випадків – 99 882;

проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2384;

Вінницька область – 1505;

Волинська область – 682;

Дніпропетровська область – 1523;

Донецька область – 1383;

Житомирська область – 1988;

Закарпатська область – 889;

Запорізька область – 644;

Івано-Франківська область – 2807;

Київська область – 1188;

Кіровоградська область – 181;

Луганська область – 557;

Львівська область – 2793;

Миколаївська область – 598;

Одеська область – 2406;

Полтавська область – 1044;

Рівненська область – 1732;

Сумська область – 1689;

Тернопільська область – 1622;

Харківська область – 1317;

Херсонська область – 784;

Хмельницька область – 1865;

Черкаська область – 841;

Чернівецька область – 1088;

Чернігівська область – 898.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.