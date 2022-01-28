В Україні за добу виявили 34 408 нових випадків COVID-19 - це різкий стрибок та абсолютний максимум за 2 роки пандемії. Зокрема, захворіли 5341 дітей та 808 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3342 особи; зафіксовано 144 летальних випадки; одужали 6142 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 168 073.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 980 610 осіб;
- одужало – 3 608 094 особи;
- летальних випадків – 99 882;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2384;
Вінницька область – 1505;
Волинська область – 682;
Дніпропетровська область – 1523;
Донецька область – 1383;
Житомирська область – 1988;
Закарпатська область – 889;
Запорізька область – 644;
Івано-Франківська область – 2807;
Київська область – 1188;
Кіровоградська область – 181;
Луганська область – 557;
Львівська область – 2793;
Миколаївська область – 598;
Одеська область – 2406;
Полтавська область – 1044;
Рівненська область – 1732;
Сумська область – 1689;
Тернопільська область – 1622;
Харківська область – 1317;
Херсонська область – 784;
Хмельницька область – 1865;
Черкаська область – 841;
Чернівецька область – 1088;
Чернігівська область – 898.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.