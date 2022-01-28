20 січня Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, пік якого може припасти на середину лютого.

В найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час Години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Чергова хвиля, яка розпочалася з другої половини грудня 21-го року з 900 тисяч випадків на добу – за місяць досягла не прогнозованих до цього близько 4 мільйонів випадків. На жаль, ця хвиля два тижні тому прийшла і в Україну. Кількість нових випадків протягом останніх 2 тижнів подвоюється щотижня, також зростає і частка позитивних результатів лабораторних досліджень", - сказав міністр.

За його словами, попри двократне зростання кількості випадків інфікування за останній тиждень, кількість госпіталізованих зросла тільки на третину. Частка госпіталізованих серед інфікованих зараз є вдвічі меншою, ніж під час осінньої "Дельта"-хвилі.

"За оцінками Міністерства охорони здоров’я, в найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Ці цифри вдвічі вищі за пікові значення минулої хвилі. При цьому, завдяки вакцинації, ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі", - сказав Ляшко.

Він також додав, що з нашим рівнем вакцинації і з новою готовністю лікарень, медична система витримує і 34 тисячі випадків на добу.

Читайте такожЩо робити в разі позитивного тесту на COVID-19: у МОЗ нагадали алгоритм дійЯк повідомляв УНІАН, 20 січня Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах COVID-19, пік якого може припасти на середину лютого.

В Україні за добу виявили 34 408 нових випадків COVID-19 - це різкий стрибок та абсолютний максимум за 2 роки пандемії. Зокрема, захворіли 5341 дітей та 808 медпрацівників.

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