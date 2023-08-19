Ці сухофрукти містять найбільшу кількість калію, який виводить натрій з організму, а також допомагає розслабити стінки кровоносних судин.

Дуже багато людей сьогодні страждають від високого кров'яного тиску. Якщо його не лікувати, це може призвести до різних серйозних наслідків, таких як інфаркти та інсульти.

Як пише express.co.uk, одним із способів зменшити тиск є зменшення споживання солі, оскільки вміст натрію змушує організм утримувати більше води, надаючи додатковий тиск на судини.

У той же час, за даними Американської асоціації серця, вживання продуктів, багатих калієм, також може допомогти знизити артеріальний тиск

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"Чим більше калію ви їсте, тим більше натрію виводиться з організму. Це також допомагає розслабити стінки кровоносних судин, що допомагає знизити кров'яний тиск", - зазначають медики.

За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, найбільшу кількість калію містять:

Ізюм (749 мг калію на 100 г)

Курага (1162 мг)

Чорнослив (732 мг).

Для порівняння, 100 грамів банана - часто згадуваного хорошого джерела калію - містять лише 358 мг калію.

Американська кардіологічна асоціація також рекомендує наступні продукти з тих же причин:

Авокадо

Картопля

Шпинат

Гриб

Горох

Помідори, томатний сік і томатний соус

Апельсини та апельсиновий сік

Грейпфрут і грейпфрутовий сік (але потрібно бути обережними, якщо ви приймаєте препарат для зниження рівня холестерину).

Високим кров'яним тиском вважається тиск від 140/90 міліметрів ртутного стовпа (мм рт. ст.) або вище, якщо ваше вимірювання було виміряно в хірургії або клініці загальної практики (або в середньому 135/85 мм рт. ст., якщо воно було знято вдома). Ідеальним артеріальним тиском вважається діапазон від 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст.

Ще поради для здоров'я

Раніше вчені знайшли додаткові докази того, що середземноморський спосіб життя може бути ключем до здоров'я і довголіття. При цьому вони відзначили, що люди, які живуть таким способом життя, менше хворіють на рак і серцево-судинними захворюваннями.

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