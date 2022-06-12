Йдеться, зокрема про людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями.

Міністерство охорони здоров'я України та Європейська комісія евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

"Зокрема, серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом. І на сьогодні знаходиться у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. Супроводжує її син", - розповіли у міністерстві.

Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо, або які потребують спеціалізованого лікування.

"Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про проблеми з діагностикою онкозахворювань під час війни.

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