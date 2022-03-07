Окупанти з градів обстріляли лікарів в житловому комплексі "Камелот" м. Сєвєродонецька. У медиків мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості.
Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Наголошується, що на момент нападу окупантів лікарі саме перебували на виїзді для надання медичної допомоги мешканцям району.
Радник голови МВС зауважив, що у цьому районі ніколи не було військових об’єктів та військовослужбовців.
"Лікарі перебували в спеціалізованому медичному транспорті та отримали мінно-взривні поранення у вигляді контузії середнього ступеню важкості", – додав Геращенко.