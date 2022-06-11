Курйозна ситуація сталася під час візиту очільника німецького МОЗ в Україну.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах застряг у ліфті зі своїм українським колегою Віктором Ляшком. Це трапилося у п'ятницю під час його візиту в Україну.

Про це Лаутербах розповів у Twitter.

"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…", - написав Лаутербах.

Він також опублікував фото з місця події, але не уточнив, як він вибирався з несподіваної пастки.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через напад РФ на Україну українці матимуть негативні наслідки для свого психічного здоров'я.

За його словами, кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби. Згідно з прогнозами МОЗ, в майбутньому психологічної підтримки потребуватиме близько 15 мільйонів українців.

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