Відтепер вагітні за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.

Відтепер вагітні жінки за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності, інформують у Міністерсві охорони здоров’я України.

Згідно з роз’ясненням МОЗ, раніше лікар з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН), і з цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку. Вагітна могла продовжити працювати за бажанням, але кількість днів відпустки зменшувалася пропорційно до кількості днів, які вона працює. Крім того, зменшувався і розмір допомоги з вагітністю та пологами, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

"Як буде зараз? Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки. Якщо жінка бажає почати відпустку з 30 тижня – додатково нічого робити буде не потрібно. Якщо ж вагітна висловить бажання продовжувати працювати – під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності вона має подати заяву лікареві, який веде її вагітність, із зазначенням дати, з якої має бути сформований МВТН, - зазначають у МОЗ.

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Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів.

"Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Що, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів", - пояснюють у МОЗ.

Стандартний строк МВТН складає 126 календарних днів, але для жінок, в яких народилося кілька дітей або були ускладнені чи передчасні пологи, цей строк продовжується ще на 14 днів.

У МОЗ зазначають, що жінка може продовжити працювати, а початок допологової відпустки перенести на більш зручний для неї період. Саме тоді і буде сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність і, відповідно, нараховуватимуться соціальні виплати. Тепер частину допологової відпустки жінка зможе перенести на післяпологовий період.

Пологи в Україні

Жінки, які переїхали в інший район України через бойові дії, можуть отримати медичну допомогу щодо пологів безкоштовно. Для цього їм варто звернутися в найближчу лікарню, в якій можливе ведення вагітності в амбулаторних умовах. Знайти найближчий заклад можна, зателефонувавши за номером 1677 в будні дні.

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