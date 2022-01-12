Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.

Міністерство охорони здоров'я змінило підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Так, оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.

Як пояснили в міністерстві, пацієнти, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно. Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом.

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Зокрема, НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

На перший пакет зможуть законтрактуватись лише ті заклади, які були визначені ОДА. Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області. Наразі регіональними департаментами охорони здоров'я вже подано переліки таких закладів. Після чого з медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, будуть укладені договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 млрд гривень. Щомісяця такий заклад отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 млн 053 тис. 510 грн.

Під час розрахунку було враховано заробітну плату для чотирьох команд, які постійно мають бути в закладі. Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема COVID-19.

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам, визначеним Національною службою здоров’я України. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 млрд гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату та плату на необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, як писав УНІАН, головний лікар одного з комунальних підприємств Рівненської обласної ради безпідставно виплатив працівникам медзакладу за роботу з хворими на COVID-19 понад 400 тис. грн.

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