Головною умовою для безкоштовної медичної допомоги є її отримання у закладі, який уклав договір з НСЗУ.

У Національній службі здоров'я України розповіли про послуги, які може безкоштовно отримати травмована людина.

Про це в опублікованому на Facebook-сторінці Нацслужби відео повідомила директор департаменту комунікації НСЗУ Лілія Гудзь.

Вона нагадала, що для отримання екстреної медичної допомоги не потрібне направлення сімейного лікаря, а також не має значення місце фактичного проживання та реєстрації людини або наявність у неї декларації з лікарем.

Гудзь наголосила, що незалежно від того, потребує людина госпіталізації чи ні, "швидка" має доставити її до травмпункту у медичному закладі, який уклав договір з НСЗУ, а відтак медичні послуги будуть безкоштовними.

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Зокрема, йдеться про огляд та консультацію лікаря, безоплатну діагностику (рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові та функціональні дослідження), а також виконання лікарями-спеціалістами (хірург, ортопед, травматолог) лікувальних процедур або хірургічних втручань.

Подальші медичні послуги пацієнт отримуватиме вже за направленням сімейного лікаря.

"Якщо людина з травмою потребує госпіталізації, то її перебування та харчування є безоплатним", - підкреслила вона.

За словами Гудзь, у лікарні, яка уклала контракт з НСЗУ за пакетами "стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань" або "хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах", пацієнт безкоштовно може отримати наступні послуги: інструментальні та лабораторні обстеження, медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів травми, знеболення та медикаментозну терапію, хірургічні операції з анестезією, післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію, а також цілодобовий лікарський і медсестринський догляд та реабілітацію.

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