Тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті.

Окупанти заборонили ввіз у Мелітополь життєво необхідних ліків.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти щодня демонструють всьому світу зухвале порушення норм міжнародного гуманітарного права. На цей раз вони вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих. Тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті. Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо", - зазначив Федоров.

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Він підкреслив, що це терор мирного населення з боку "асвабадітєлєй".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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