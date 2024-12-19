Літохолева кислота посилює регенерацію м'язів, збільшує силу хвата і бігову продуктивність

Китайські вчені дізналися, що тип жовчі, що виробляється печінкою, має схожі ефекти із загальноприйнятим методом обмеження калорійності для сприяння довголіттю.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вчені оцінили ефекти літохолевої кислоти (LCA) на генетично модифікованих мишах з людськими тканинами і порівняли їх з обмеженням калорійності.

Вони з'ясували, що LCA, яка природним чином виробляється печінкою, може посилювати регенерацію м'язів і підвищувати силу хвата та бігову здатність.

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Як пише The Independent, попередні дослідження показали, що ссавці накопичують LCA під час обмеження калорійності, і вона активує ключову молекулу, що бере участь у метаболізмі, так звану AMP-активовану протеїнкіназу (AMPK).

AMPK, яка активується при падінні рівня глюкози, відіграє ключову роль у старінні, оскільки вона регулює такі процеси, як запалення і дегенерація нервів.

В експериментах на плодових мушках і нематоді вчені виявили, що LCA активує AMPK і спричиняє антивікові ефекти аналогічно обмеженню калорійності. Оскільки ці тварини не синтезують LCA природним чином, дослідження показує, що вони отримують ефекти LCA після введення.

Позбавлення тварин здатності виробляти AMPK призвело до втрати ефектів LCA при його введенні, що підтверджує, що печінкова кислота діяла "AMPK-залежним чином".

Вчені взяли сироватку крові у мишей, які піддавалися обмеженню калорій протягом чотирьох місяців, і ввели її гризунам, які харчувалися нормальною їжею. Вони побачили, що ін'єкційна сироватка призвела до активації AMPK у печінці та м'язах мишей.

Вчені помітили, що введення LCA збільшило середню тривалість життя нематод з 22 до 27 днів, а мух - на чотири-п'ять днів.

"Введення тільки одного активованого метаболіту LCA може чинити антивікову дію", - підсумували вчені.

У подальших дослідженнях вони сподіваються вирішити проблеми застосування результатів до людей різних вікових груп і визначити відповідне дозування печінкової кислоти. Провідний автор дослідження Лінь Шенцай з Університету Сяминя розповів:

"Люди давно шукали еліксир довголіття. LCA - це одна з можливостей, оскільки вона являє собою одну молекулу в крові людей, які практикують обмеження калорій, і активує AMPK, яка, своєю чергою, додатково викликає зміни метаболітів у крові".

Новини про вивчення довголіття

Міжнародна група вчених картувала геном гренландської акули в рамках триваючих зусиль із продовження людського життя.

У новому дослідженні вони вивчили один із небагатьох видів, які живуть довше за людей з огляду на наш тип статури: гренландську акулу з Північної Атлантики та Північного Льодовитого океану.

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