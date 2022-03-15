Перша допомога при вогнепальному пораненні може врятувати ваше життя.

Вогнепальні поранення раніше здавалися нам далекими і нереальними, але зараз для багатьох українців це справжня загроза. Своєчасна допомога при такій біді може врятувати життя вам або вашим рідним.

При будь-якому вогнепальному пораненні потрібно якомога швидше викликати швидку допомогу. Пам'ятайте, що внутрішні пошкодження можуть бути дуже серйозними, навіть якщо отвір від кулі невеликий.

Перша допомога при вогнепальному пораненні

Зупинити кровотечу - перше завдання при будь-якому вогнепальному пораненні. Постраждалого потрібно розмістити так, щоб рана була вище рівня серця. При пораненні руки або ноги кінцівку треба підняти, а якщо куля потрапила в бік, то перевернути пораненим боком наверх. Піднімати кінцівки можна тільки якщо у людини немає травм хребта.

Для зупинки кровотечі рану потрібно перев'язати тугою пов'язкою або притиснути руками. Складіть тканину в кілька шарів і зав'яжіть на рані. Здавлюйте поранення не менше 10 хвилин. Періодично міняйте пов'язку на чисту.

У пораненого може з'явитися больовий шок. Накрийте потерпілого теплою курткою або ковдрою, постарайтеся його заспокоїти. Постійно розмовляйте з людиною, щоб вона була у свідомості. Якщо людина втратила свідомість і не дихає - робіть штучне дихання.

Важливо: не намагайтеся витягнути кулю з тіла самостійно!

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