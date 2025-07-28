Неш Кін із Айови народився на 133 дні раніше терміну, але попри всі труднощі, вижив і став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса.

Найнедоношеніша дитина у світі відсвяткувала перший день народження, попри на прогнози лікарів про "нуль шансів", повідомляє Fox News.

5 липня 2024 року в родині Моллі та Рендалла Кін народився хлопчик Неш — на 21-му тижні вагітності, вагою лише 285 грамів і зростом 24 сантиметри. Це найнедоношеніша дитина у світі, яка вижила. Раніше цей рекорд належав хлопчику з Алабами, народженому на 132 дні раніше терміну.

Історія Неша — це історія боротьби. Після втрати дитини у 2022 році Моллі дізналася, що має серйозні проблеми зі здоров’ям — недостатність шийки матки та синдром полікістозних яєчників. У 20 тижнів під час вагітності з Нешем почалося розкриття шийки, і вже за кілька днів почалися перейми.

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Неш народився одразу після настання 21 тижня. Завдяки зусиллям лікарів з дитячої лікарні Stead Family при Університеті Айови йому вдалося стабілізувати дихання і врятувати життя.

"Ми сказали батькам: шансів нуль, але ми зробимо все можливе", — згадує Патрік Макнамара, директор відділення неонатології.

Протягом 198 днів у лікарні Неш отримував ліки, переніс операцію на кишечнику, лікування серця та постійне спостереження. У січні 2025 року хлопчика виписали додому.

Наразі він носить слухові апарати, використовує зонд для годування та має незначну важу серця. Але щоденна терапія допомагає йому розвиватися. "Мета — щоб у п’ять років ніхто й не здогадався, що він народився так рано", — каже неонатолог Емі Стенфорд.

"Я хочу, щоб він сприймав свою історію як джерело сили", — каже мама Моллі Кін. — "І щоб завжди пам’ятав, скільки людей його підтримували з самого початку".

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