У Львові винесено вирок у справі смерті чоловіка на операційному столі через помилку лікаря (відео)
18:41, 20 червня 2018Новини регіонів
803 0
Суд виніс вирок у справі смерті пацієнта на операційному столі через помилку анестезіолога.
Суд виніс вирок у справі смерті пацієнта на операційному столі через помилку анестезіолога
Півмільйона гривень - таку моральну компенсацію у Львові має сплатити лікарня за смерть пацієнта.
42-річний Віктор помер на операційному столі, бо лікар-анестезіолог не зміг вставити інтубаційну трубку, йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожСтало відомо причину загадкової смерті студентки в гуртожитку під Одесою
Суд розглядав справу 4 роки і таки визнав, що то була лікарська помилка. Медики ж свою провину відкидають і збираються подавати апеляцію.
Як повідомляв УНІАН, у Сумській області до кримінальної відповідальності притягнуто двох медиків, через неналежне виконання ними своїх професійних обов'язків померла дитина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter