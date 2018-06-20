У Львові винесено вирок у справі смерті чоловіка на операційному столі через помилку лікаря (відео)

18:41, 20 червня 2018
Новини регіонів
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42-річний Віктор помер на операційному столі, бо лікар-анестезіолог не зміг вставити інтубаційну трубку, йдеться у сюжеті ТСН.

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Суд розглядав справу 4 роки і таки визнав, що то була лікарська помилка. Медики ж свою провину відкидають і збираються подавати апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області до кримінальної відповідальності притягнуто двох медиків, через неналежне виконання ними своїх професійних обов'язків померла дитина.

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Теги: #смерть#Львів#лікарі