На Київщині у приватному таборі отруїлися 12 дітей, одна дівчинка - у комі

Хвору 8-річну дівчинку готують до транспортування в дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

На Київщині у приватному дитячому таборі отруїлися 12 дітей, одна з яких перебуває у комі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я Київської облдержадміністрації, ввечері 2 липня, до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні була екстрено доправлена дитина 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений, й вона впала в кому та госпіталізована до реанімації. Стан кваліфікується як тяжкий.

Дівчинку оглянув анестезіолог дитячої обласної лікарні (м. Боярка), також на консультацію викликані фахівці лікарні «Охматдит». Наразі дитину готують до транспортування в «Охматдит».

Читайте такожУ Житомирі 4-річна дівчинка з'їла знайдені на території дитсадка гриби та ледь не померла (відео)

За попередньою інформацією, юна пацієнтка є ученицею Школи художньої гімнастики Дерюгіних. Загалом до дитячого табору ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»» 29 червня прибули 28 дітей, які мали готуватися до змагань.

12 дітям учора стало зле, вони мали розлади шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованими залишаються семеро. Загалом в оздоровчому таборі понад 200 осіб.

2 липня фахівці Держпродспоживслужби взяли проби їжі, якою годують дітей в таборі, а вже сьогодні проводяться посіви у дітей, які постраждали.

З урахуванням даного факту, сьогодні з 8.30 комісія з епідрозслідування за участі прокурора району та наряду поліції очікувала допуску до медізолятора, де знаходилися постраждалі діти. Лише станом на 11.55 директор ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»» у присутності двох адвокатів дозволила розпочати роботу комісії, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Вінницькій області внаслідок харчових отруєнь після святкування шкільних випускних вечорів у двох селах Чечельницького району було госпіталізовано 62 людини.