На Вінниччині сталося масове отруєння після шкільних випускних: 62 людини госпіталізовані

Спалах інфекції стався після святкування випускних вечорів у двох селах Чечельницького району. Серед постраждалих - 23 дитини.

У Вінницькій області внаслідок харчових отруєнь після святкування шкільних випускних вечорів у двох селах Чечельницького району госпіталізовано 62 людини.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області, станом на 27 червня, в інфекційному відділенні Бершадської окружної лікарні інтенсивного лікування та у Чечельницькій лікарні планового лікування знаходиться 62 людини з ознаками гострої кишкової інфекції, серед яких – 23 дитини.

Всім госпіталізованим встановлено попередній діагноз «Гострий гастроентероколіт». Перебіг захворювання у всіх хворих середнього ступеню тяжкості.

Всього в святкуванні випускних вечорів в с. Бондурівка Чечельницького району приймало участь 68 осіб; в с. Стратіївка цього ж району - 85 осіб.

Спалах виник після святкування випускного вечора у вказаних селах. Святкові вечері проводились у приміщенні сільського будинку культури та приміщенні школи.

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Страви для святкування обох випускних вечорів замовлялись та готувались в кафе «Вербка» (с. Вербка Чечельницького району) та доставлялись до місць проведення заходів (с.Бондурівка, с.Стратіівка) приватним транспортом власника кафе, без холодильного обладнання. Працівники кафе були допущені до роботи без пройденого медичного огляду в повному об’ємі, технологічного, холодового інвентарю не достатньо, приміщення потребують ремонту. Дослідження питної води, на якій готувалися страви, відсутні.

Бактеріологічні лабораторні дослідження тривають. До адміністративної відповідальності притягнуто власницю кафе та директора Стратіївського навчально-виховного комплексу.

У відділі комунікації поліції Вінницької області УНІАН повідомили, що наразі встановлено споживче товариство, де закуповувались продукти харчування, слідчими призначено низку експертиз.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині за фактом отруєння 10 людей у Борщові у закладі громадського харчування розпочато кримінальне провадження.