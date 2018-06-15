В окупованому Донецьку сталася масштабна пожежа на шахті (фото, відео)
08:23, 15 червня 2018Війна
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Фото і відео пожежі опублікували користувачі соцмереж. Вони пишуть, що горіли складські приміщення в районі підприємства.
Пожежа на шахті "Куйбишевська" / фото twitter.com/GirkinGirkin
В окупованому бойовиками Донецьку на шахті "Куйбишевська" сталася сильна пожежа.
Фото і відео пожежі опублікували користувачі соцмереж. Сама шахта з 2009 року офіційно не працює, її адміністративна будівля згоріла в квітні цього року.
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ФБ Машзавод-с севера шото горит, стоит черный дым pic.twitter.com/ZSNnriYqdP— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018
вот еще!!! Нехило pic.twitter.com/VjDmKKVA8a— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018
Куйбышевская шахта, Донецк pic.twitter.com/G5ktBaJ5z9— IgorGirkin (@GirkinGirkin) June 14, 2018
догорело.. pic.twitter.com/WfJFCYe44u— hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018
#Донецк, 14/06/18 ~19-55, горит здание на территории Куйбышевской шахты pic.twitter.com/XtkgRWDo02— Necro Mancer (@666_mancer) June 14, 2018
Раніше повідомлялося, що на шахті у Львівській області стався обвал.
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