В окупованому Донецьку сталася масштабна пожежа на шахті (фото, відео)

08:23, 15 червня 2018
Війна
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Пожежа на шахті "Куйбишевська" / фото twitter.com/GirkinGirkin

Фото і відео пожежі опублікували користувачі соцмереж. Сама шахта з 2009 року офіційно не працює, її адміністративна будівля згоріла в квітні цього року. 

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Раніше повідомлялося, що на шахті у Львівській області стався обвал.

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Теги: #Донбас#пожежа#шахта