В окупованому Донецьку сталася масштабна пожежа на шахті (фото, відео)

Фото і відео пожежі опублікували користувачі соцмереж. Вони пишуть, що горіли складські приміщення в районі підприємства.

В окупованому бойовиками Донецьку на шахті "Куйбишевська" сталася сильна пожежа.

Фото і відео пожежі опублікували користувачі соцмереж. Сама шахта з 2009 року офіційно не працює, її адміністративна будівля згоріла в квітні цього року.

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ФБ Машзавод-с севера шото горит, стоит черный дым pic.twitter.com/ZSNnriYqdP — hochu#domoy (@rjpthjuz) June 14, 2018

#Донецк, 14/06/18 ~19-55, горит здание на территории Куйбышевской шахты pic.twitter.com/XtkgRWDo02 — Necro Mancer (@666_mancer) June 14, 2018

Раніше повідомлялося, що на шахті у Львівській області стався обвал.