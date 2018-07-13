У львівському кафе сталося масове отруєння

Постраждало 9 осіб, всі вони госпіталізовані до лікарні.

У Львові в одному з місцевих кафе сталося масове отруєння. Постраждало 9 осіб, всі вони госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.

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Повідомляється, що усі постраждалі харчувалися у закладі громадського харчування "Tomash Kebab".

Сімох пацієнтів з діагнозами "харчова токсикоінфекція" та "гостра кишкова інфекція" госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Ще двох з діагнозом ГКІ - до Пустомитівської ЦРЛ.

"Стан усіх пацієнтів середньої важкості. Всім госпіталізованим медична допомога надається згідно клінічних протоколів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у місті Яремче Івано-Франківської області п’ятеро дітей госпіталізовано з отруєнням.