На Дніпропетровщині народилася дівчинка-богатир (відео)

Пологи були тривалими. Породіллю підбадьорювала вся зміна.

На Дніпропетровщині народилося немовля, яке важить понад 5 кг. Таку вагу зазвичай мають діти, яким виповнилось три місяці.

Те, що Варвара буде не маленькою, лікарі попереджали, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Юлія Лепська вирішила, що дитину народжуватиме сама, попри те, що медики пропонували кесарів розтин. Пологи були тривалими. Породіллю підбадьорювала вся зміна.

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Вперше за 16 років досвіду акушерка Світлана Матошняк дістала дитину вагою 5,2 кг.

"Дві доби була вихідною і продовжувала думати про ці полони", - каже лікар.

Зазвичай діти при народженні мають вагу три з лишком кілограми, тому Юлю називають матір'ю-героїнею.

"Ризики народження великих дітей присутні, бо це зусилля, яке потрібно виконувати матері для народження дитини. Мама зі своїм завданням впоралася. Лікарі кажуть, що крихітка цілком здорова", - ділиться Ігор Жовтоштан, ординатор акушерсько-гінекологічного відділення.

Вже сьогодні маму з донечкою мають виписати додому.

Раніше у Києві на залізничній станції "Дарниця" жінка народила дитину просто на лавці на платформі.