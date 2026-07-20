У липні Росія змінила стратегію повітряних ударів: в ISW вказали на важливу деталь

Росіяни збільшили кількість балістичних ракет і зменшили кількість запусків дронів.

У липні Росія запустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця, але водночас зменшила кількість запусків безпілотників. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили цю стратегію та пояснили, у чому причина.

Так, за даними видання "Мілітарний", Росія в липні використала до двох третин запланованого річного виробництва ракет "Циркон", а також запустила більше балістичних ракет, ніж заявлений загальний обсяг щомісячного виробництва.

За даними ВПС України, у липні Росія запустила по Україні 107 балістичних ракет і 20 ракет "Циркон". При цьому, як зазначає "Мілітарний", за даними ГУР, Росія щомісяця виробляє близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" і 40 ракет для комплексу С-400.

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"Росія використовує свої запаси та збільшує кількість балістичних ракет, що запускаються по Україні, оскільки ці ракети мають вищу ймовірність успіху, ніж безпілотники та крилаті ракети", – вважають в ISW.

Крім того, аналітики вказують на ще одну важливу деталь: паралельно зі збільшенням кількості балістичних ударів росіяни скоротили кількість безпілотників, що запускаються ними в рамках кожної нічної серії запусків. На цей момент у липні було запущено 2955 безпілотників порівняно з 5749 у червні 2026 року.

Російський удар по Києву 19 липня

19 липня росіяни атакували Україну 41 ракетою та 126 ударними БПЛА. Ворог застосував 10 протикорабельних ракет "Циркон", 25 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 3 протикорабельні "Онікси", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Як зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ця атака стала однією з найбільших із застосуванням ракет, що летять до цілі за балістичною траєкторією. Однак вона не стала наймасовішою. У попередніх трьох атаках – 15 червня, 2 липня та 6 липня – Росія застосувала фактично таку саму кількість балістичних ракет, а крім того, ще чимало крилатих ракет і безпілотників.

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