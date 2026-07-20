Китай і Росія допомагають Ірану ефективніше вражати цілі у США, – WSJ

Іран використовує ракети, які розвивають надзвичайно високі швидкості та здатні маневрувати під час зниження до цілей.

Іран став ефективніше завдавати ударів по важливих цілях у США, через що американські чиновники висловили побоювання, що режим може отримувати допомогу в націлюванні від Китаю чи Росії. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

За даними видання, Іран адаптувався до американської системи оборони, використовуючи ракети, що розвивають надзвичайно високі швидкості та здатні маневрувати під час зниження до цілей.

"Здатність Ірану вражати чутливі цілі також викликає побоювання, що режим отримує допомогу в наведенні на цілі від Китаю чи Росії", – заявили чиновники.

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Раніше двоє американських військовослужбовців загинули, а кілька отримали поранення в результаті іранської атаки на авіабазу Муваффак Салті в Йорданії – об’єкт, який американські військові літаки використовували для операцій проти Ірану. У результаті атаки також були збиті пілотовані та безпілотні літальні апарати.

За даними WSJ, це перші американські жертви внаслідок ворожого вогню з того часу, як Трамп оголосив про припинення вогню на початку квітня. Це стане випробуванням стриманості американського президента, з огляду на його попередні заяви про те, що він розгляне можливість відновлення війни, якщо Іран вб’є американських військовослужбовців.

Пізніше в неділю Пентагон повідомив про загибель третього військовослужбовця США. За даними Пентагону, солдат загинув на півночі Іраку в суботу під час знешкодження збитого іранського ударного безпілотника.

У відповідь на удари США перекидають у регіон додаткові бойові літаки, зокрема винищувачі F-16 з авіабази Спангдахлем у Німеччині, здатні вражати іранські радари, що використовуються для запуску зенітних ракет, а також винищувачі-невидимки F-35 з авіабази Лейкенхіт в Англії, поряд із додатковими літаками-заправниками.

Ознак дипломатичних переговорів між двома сторонами не спостерігалося, і в неділю ввечері американські військові заявили, що розпочали нову хвилю ударів по Ірану дев’яту ніч поспіль.

Конфлікт США та Ірану

Раніше стало відомо, що США направлять до Ізраїлю кілька десятків літаків-заправників на тлі можливого розширення військової операції проти Ірану.

Серед можливих варіантів, які розглядає Пентагон, - удари по об'єктах іранської інфраструктури, включаючи електростанції, додаткові атаки на ядерні об'єкти з метою ще глибше захоронити запаси збагаченого урану, а також бомбардування підземного об'єкта, що будується, в районі гори PickAxe.

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