На Москву летіло понад 400 дронів: горить найбільший склад Wildberries та нафтобаза (відео)

Сьогодні вночі Москву та Московську область атакували сотні безпілотників, після атаки спалахнули пожежі на одному з найбільших логістичних хабів Wildberries, нафтобазі та в індустріальному парку.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку регіону летіло понад 400 безпілотників. За його словами, нібито більшу частину з них нейтралізовано на далеких підступах, а 85 БПЛА знищено під час підльоту до Москви.
Вранці в мережі почали публікувати фото та відео пожеж у підмосковному Подольську. Попередньо, постраждала нафтобаза у мікрорайоні Львівський.
Також повідомлялося, що дрони атакують логістичний центр Wildberries "Коледіно" в Подольську, там почали евакуювати персонал. У мережі публікують відео пожежі; за деякими даними, могли бути атаковані одразу два склади Wildberries.
Варто зазначити, що в Коледіно розташований один із найбільших розподільчих центрів і складів компанії Wildberries.
Також OSINT-аналітики пишуть, що крім логістичного хабу Wildberries у Коледіно та нафтобази у Львівському, пожежу зафіксовано в індустріальному парку "Південні Ворота" у Домодєдово.
Також було атаковано промисловий парк "Гривно" у Мотовилово.
Удари по Wildberries – останні новини
Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на 18 липня дрони вразили логістичний центр Wildberries під Москвою в Електросталі. Він є одним із найбільших об’єктів у мережі компанії – російського маркетплейсу та онлайн-рітейлера. Крім того, було атаковано центр Wildberries і в місті Котовську Тамбовської області.
Як уточнив президент Володимир Зеленський, уражені об’єкти використовувалися росіянами для забезпечення поставок комплектуючих, що підпадають під санкції, для виробництва дронів та навігаційного обладнання.