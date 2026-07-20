На Москву летіло понад 400 дронів: горить найбільший склад Wildberries та нафтобаза (відео)

Також пожежу зафіксовано в індустріальному парку "Південні Ворота" у Домодєдово.

Сьогодні вночі Москву та Московську область атакували сотні безпілотників, після атаки спалахнули пожежі на одному з найбільших логістичних хабів Wildberries, нафтобазі та в індустріальному парку.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку регіону летіло понад 400 безпілотників. За його словами, нібито більшу частину з них нейтралізовано на далеких підступах, а 85 БПЛА знищено під час підльоту до Москви.

Вранці в мережі почали публікувати фото та відео пожеж у підмосковному Подольську. Попередньо, постраждала нафтобаза у мікрорайоні Львівський.

Відео дня

Також повідомлялося, що дрони атакують логістичний центр Wildberries "Коледіно" в Подольську, там почали евакуювати персонал. У мережі публікують відео пожежі; за деякими даними, могли бути атаковані одразу два склади Wildberries.

Варто зазначити, що в Коледіно розташований один із найбільших розподільчих центрів і складів компанії Wildberries.

Також OSINT-аналітики пишуть, що крім логістичного хабу Wildberries у Коледіно та нафтобази у Львівському, пожежу зафіксовано в індустріальному парку "Південні Ворота" у Домодєдово.

Також було атаковано промисловий парк "Гривно" у Мотовилово.

Удари по Wildberries – останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на 18 липня дрони вразили логістичний центр Wildberries під Москвою в Електросталі. Він є одним із найбільших об’єктів у мережі компанії – російського маркетплейсу та онлайн-рітейлера. Крім того, було атаковано центр Wildberries і в місті Котовську Тамбовської області.

Як уточнив президент Володимир Зеленський, уражені об’єкти використовувалися росіянами для забезпечення поставок комплектуючих, що підпадають під санкції, для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

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