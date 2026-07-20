Трамп вирішив внести зміни до законопроекту Грема щодо 'пекельних' санкцій проти Росії

Трамп закликає Конгрес включити Іран до законопроекту про санкції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що необхідно розширити законопроект про санкції проти Росії та закликав Конгрес додати до нього Іран.

Як пише The Hill, Трамп заявив, що це саме те, чого хотів би автор законопроекту, покійний сенатор Ліндсі Грем.

"Республіканці повинні додати Іран до законопроекту про санкції проти Росії. Це те, чого хотів Ліндсі, і це має статися", – написав Трамп у Truth Social.

Відео дня

Заклик Трампа пролунав на тлі відновлення конфлікту США з Іраном. У неділю Пентагон повідомив про загибель третього військовослужбовця США під час інтенсивного обміну ударами з Іраном, після чого американські військові заявили, що розпочали нову хвилю ударів по Ірану – дев’яту ніч поспіль.

Раніше сенаторка-демократка Жанна Шахін, та лідер більшості в Сенаті республіканець Джон Тьюн заявили, що законопроект Грема – Закон про санкції проти Росії 2025 року – стане гідною даниною поваги його спадщині. Тьюн зазначив, що законодавці "вже давно цікавилися цим питанням".

Водночас демократи були стурбовані текстом законопроекту, який надає президенту широкі повноваження щодо введення тарифів. Останній варіант законопроекту також закріплює санкції, вже введені указом президента, що значно ускладнить майбутньому президенту можливість їх повного скасування.

Законопроект Грема про санкції проти Росії

Раніше демократи в Конгресі США виступили проти законопроекту про "пекельні санкції" для Росії, який був розроблений нині покійним республіканцем Ліндсі Гремом.

Також, за даними ЗМІ, адміністрація Трампа побоюється, що широке застосування санкцій може підірвати перевагу долара США.

Санкції США фактично відрізають приватних осіб і компанії від західної фінансової системи, оскільки долар є основною валютою для проведення глобальних транзакцій. Видання пише, що в адміністрації Трампа зростає занепокоєння щодо можливості глобальної відмови від долара, пов’язаної зі зростаючим використанням китайського юаня та криптовалют.

Вас також можуть зацікавити такі новини: