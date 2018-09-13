Лептоспіроз на Львівщині: одразу троє чоловіків потрапили до інфекційної лікарні (відео)
16:36, 13 вересня 2018Новини регіонів
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Лікарі попереджають, що ускладнення від лептоспірозу можуть виникнути будь-якої миті.
Лептоспіроз на Львівщині. До інфекційної лікарні потрапило одразу троє чоловіків
До інфекційної лікарні потрапило одразу троє чоловіків з різних районів Львівської області, у всіх діагностовано лептоспіроз.
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Один заразився під час купання в озері. Другий - голіруч виносив з будинку мертвих щурів. Третій, підозрюють лікарі, заразився під час останнього потопу. Чоловік вичерпував воду з свого помешкання і подряпав руку, передає ТСН.
Усі хворі у стані середньої тяжкості. Загрози для життя нині немає, кажуть лікарі. Втім попереджають: ускладнення від хвороби можуть виникнути будь-якої миті.
З початку року на Львівщині від лептоспірозу вже померли двоє людей.
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