Лептоспіроз на Львівщині: одразу троє чоловіків потрапили до інфекційної лікарні (відео)

Лікарі попереджають, що ускладнення від лептоспірозу можуть виникнути будь-якої миті.

До інфекційної лікарні потрапило одразу троє чоловіків з різних районів Львівської області, у всіх діагностовано лептоспіроз.

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Один заразився під час купання в озері. Другий - голіруч виносив з будинку мертвих щурів. Третій, підозрюють лікарі, заразився під час останнього потопу. Чоловік вичерпував воду з свого помешкання і подряпав руку, передає ТСН.

Усі хворі у стані середньої тяжкості. Загрози для життя нині немає, кажуть лікарі. Втім попереджають: ускладнення від хвороби можуть виникнути будь-якої миті.

З початку року на Львівщині від лептоспірозу вже померли двоє людей.