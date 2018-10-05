Поласували грибами і тепер в реанімації: на Львівщині отруїлися троє людей (відео)

Двоє синів і чоловік Софії Іванчак їли гриби, які зібрав Софіїн чоловік.

Отруєння грибами на Львівщині. Троє чоловіків з однієї родини опинилися в реанімації після того, як повечеряли грибами.

Стан двох потерпілих тяжкий, але не критичний, кажуть лікарі. А життю їхнього 58-річного батька є загроза.

Двоє синів і чоловік Софії Іванчак їли гриби, які зібрав Софіїн чоловік. Він – досвідчений грибник, каже дружина. У понеділок назбирав у полі поблизу дому гливи. Приготував вечерю та пригостив синів. Вночі всім трьом стало зле.