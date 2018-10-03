Смерть хлопчика через гриби в Дніпрі: батьків запідозрили у відмові давати дитині ліки (відео)

У Дніпрі дитина померла від отруєння грибами. Лікарі намагалися врятувати його, але марно. Гриби хлопчик зібрав на вулиці ще у неділю.

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З'їв їх, але батькам в цьому не зізнався. Коли йому стало погано, ті вважали, що це звичайне харчове отруєння. Тому "швидку" викликали лише вчора, коли дитині стало дуже погано.

Вже в лікарні хлопчик зізнався, що захворів саме після вживання невідомих грибів. Медики намагалися його врятувати. Але як стало відомо ТСН із власних джерел, батьки з релігійних переконань забороняли застосовувати ліки з препаратів крові.

Через добу дитина померла. У поліції зараз з'ясовують, чи відкривати щодо батьків кримінальне провадження і за якою статтею.

«Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків щодо дитини. Також може бути і залишення в небезпеці. Слідчі будуть вирішувати, чи був злочинний умисел у тому, що призвело до тяжких наслідків", - каже речник ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.