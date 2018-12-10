У Києві розповіли про ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

У Києві показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 500,1 та нижче епідемічного порогу на 41,6%.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року.

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За 49-й тиждень епідсезону зареєстровано 14 818 хворих на грип та ГРВІ, спостерігається зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 4,3%. «Зростання захворюваності відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Наразі у столиці захворіло дорослих – 4934 особи проти 4651 за 48-й тиждень (зростання на 6,1%), дітей – 9884 проти 9560 (зростання на 3,4%). У структурі захворюваності діти становлять 66,7%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 8,9% порівняно з попереднім тижнем: 4241 випадок, що становить 42,9% від загальної кількості захворілих дітей і 28,6% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, за 49-й тиждень епідсезону до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 152 особи, із них 124 – діти. «З початку епідемічного сезону у кабінетах щеплення приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 26 886, із них – 6 386 дітей», – додав Поворозник.