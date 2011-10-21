Державі повернуто військовий санаторій "Ялтинський"

Рішенням Господарського суду Криму за державою в особі Міністерства оборони України визнано право власності на нерухоме майно державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний військовий санаторій «Ялтинський» вартістю майже 3 млн. грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Військово-Морських Сил України.

У 2004 році керівництвом «Центрального військового санаторію «Ялтинський» за контрактом купівлі-продажу приватній фірмі було передано 7 об’єктів нерухомості (спальні корпуси, стоматологію та приміщення технагляду). Встановлено, що передача майна державним підприємством відбулась з порушенням передбаченого законодавством порядку відчуження майна та з погодження особи, не уповноваженої на надання такого дозволу, чим завдано істотної шкоди інтересам держави. Після незаконного відчуження, з метою ускладнення його повернення у державну власність, майно неодноразово реалізовувалося на користь різних приватних фірм.

У липні 2011 року з метою захисту інтересів держави військовий прокурор ВМС України звернувся до суду з позовом про визнання права власності на спальні корпуси та ряду допоміжних будівель за Міністерством оборони України та витребування вказаного майна, розташованого в центрі м. Ялта з володіння ТОВ «Поліс-Крим».

Рішенням Господарського суду АР Крим позов задоволено в повному обсязі.