Дніпропетровщина: вантажний потяг протаранив „Рено”
14:06, 16 листопада 2011Новини регіонів
0 0
Загинули двоє осіб
У Дніпропетровській області при зіткненні автомобіля з потягом 2 осіб загинули, ще одна – постраждала.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 15 листопада о 19.15 у Криничанському районі на регульованому залізничному переїзді (перегін Милорадовка – Кудашево).
Водій легкового автомобіля „Рено” на червоний сигнал світлофору виїхав на переїзд та допустив зіткнення з вантажним поїздом.
Затримка руху на залізниці склала близько трьох годин.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter