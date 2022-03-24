Білий фосфор викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку.

Російські окупанти бомблять Україну фосфорними бомбами. Вони дуже небезпечні. Саме тому важливо знати, що треба робити при фосфорному бомбардуванні та як діяти при пораненнях.

Механізм дій описав на своїй сторінці у Telegram львівський лікар Тарас Жиравецький.

Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку. Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає і продовжує горіти.

Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг:

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі;

За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору;

Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою;

У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу;

Рану потрібно обробити содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди;

На рану, яка утворилася від горіння фосфору, потрібно накласти вологу пов'язку. Її бажано змочувати содовим розчином;

Ні в якому разі не використовуйте вату та перекис водню! Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень викликає загоряння фосфору;

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, їй потрібно дати будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати;

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму потрібно прийняти будь-який сорбент;

Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що психологи дали поради жінкам, як зберегти життя і здоров'я в умовах окупації.

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