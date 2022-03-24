Російські окупанти бомблять Україну фосфорними бомбами. Вони дуже небезпечні. Саме тому важливо знати, що треба робити при фосфорному бомбардуванні та як діяти при пораненнях.
Механізм дій описав на своїй сторінці у Telegram львівський лікар Тарас Жиравецький.
Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку. Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає і продовжує горіти.
Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг:
- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі;
- За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору;
- Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою;
- У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу;
- Рану потрібно обробити содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди;
- На рану, яка утворилася від горіння фосфору, потрібно накласти вологу пов'язку. Її бажано змочувати содовим розчином;
- Ні в якому разі не використовуйте вату та перекис водню! Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень. Кисень викликає загоряння фосфору;
- Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, знаходиться у свідомості, їй потрібно дати будь-які знеболювальні та заспокійливі препарати;
- При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму потрібно прийняти будь-який сорбент;
- Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що психологи дали поради жінкам, як зберегти життя і здоров'я в умовах окупації.