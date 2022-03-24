Ворог наносить ракетні та фосфорні удари, страждають мешканці Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язав Путін, триває. На Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби. Ворог продовжує обстрілювати міста, є загиблі та поранені.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

У ніч на 24 березня окупанти били по Луганщині ракетними ударами та фосфорними бомбардуваннями. Вже відомо про чотирьох загиблих, також росіяни пошкодили та повністю зруйнували чимало будинків.

"За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 будинки. А саме, 10 багатоповерхівок та 13 приватних. Було охоплено полум’ям 16 з них", - розповів Гайдай.

Від обстрілів страждають мешканці Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Особливо важка ситуація у Рубіжному. Там бої тривають прямо посеред міста.

"За підтвердженою інформацією, ми маємо чотирьох загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених. В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою.", - додав Гайдай.

Станом на сьогодні, 24 березня, на Луганщині знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині по мирних районах працює ворожа авіація, проте, за словами Гайдая, лінія оборони незмінна.

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