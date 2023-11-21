Наразі на стаціонарному лікуванні у Вінницькій області перебуває 34 пацієнти з гепатитом А, з яких 9 – це діти.

Ситуація із захворюваністю на гепатит А у Вінницькій області залишається стабільною. Проте говорити про зменшення кількості інфікованих поки що зарано.

Про це заявила заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко. Станом на 21 листопада на Вінничині було зареєстровано 350 повідомлень про хворих.

Зазначається, що за останню добу було зареєстровано 4 нових випадки. Наразі на стаціонарному лікуванні у Вінницькій області перебуває 34 пацієнти з гепатитом А, з яких 9 – це діти.

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"Маємо одного важкого пацієнта. Це 50-річний пацієнт, який уже місяць перебуває у лікарні. Він має багато супутніх патологій. Під спостереженням сімейних лікарів перебуває 516 контактних осіб в домашніх вогнищах. Останні два тижні ми спостерігаємо плато щодо захворюваності. Однак, це не говорить, що гепатит А пішов на спад. Зараз якраз той період, коли за прогнозами епідеміологів та лікарів може бути ще одна хвиля захворюваності", – додала Бондаренко.

Спалах гепатиту А на Вінничині

У жовтні у Вінницькій області почали реєструвати випадки захворювання на гепатит А. За інформацією Міністерства охорони здоровʼя, станом на 6 листопада хворобу було лабораторно підтверджено у 245 людей. Випадки інфікування фіксувалися і в інших регіонах країни, проте в менших кількостях.

У МОЗ кажуть, що спалах захворюваності на гепатит А на Вінничині міг виникнути з декількох причин. Серед них – питна вода або харчові продукти, розповів головний санітарний лікар, заступник очільника Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін.

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