У США вже поширено близько 156 тис. доз вакцини проти "мавпячої віспи", у тому числі понад 100 тис. доз - за останній тиждень.

Уряд США замовив додаткові 2,5 млн доз вакцини виробництва Bavarian Nordic для використання проти "мавпячої віспи", а в цьому місяці збирається придбати ще одну велику партію для боротьби зі спалахом цього вірусного захворювання.

На сьогоднішній день в США виявлено 1470 випадків "мавпячої віспи", яка може викликати симптоми, схожі на грип, і ураження шкіри, повідомляє Голос Америки. Вони спостерігаються в основному серед чоловіків, які мають статеві контакти з іншими чоловіками.

Чиновники охорони здоров'я очікують збільшення статистики випадків захворювань в найближчі тижні через зростання кількості повідомлень про хвороби і поширення тестів, заявила директор центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі.

За її словами, в країні не було зареєстровано жодного випадку "мавпячої віспи" серед підлітків, з тих пір, як минулого тижня тестування було розпочато і в комерційних лабораторіях.

США поширили по країні близько 156 тис. доз вакцини проти "мавпячої віспи", у тому числі понад 100 тис. доз за останній тиждень.

Однак директор CDC попередила, що попит на вакцини вищий, ніж наявна в даний час пропозиція.

"Ми активно працюємо над збільшенням пропозиції... оновлюємо нашу стратегію, щоб переконатися, що ми використовуємо наші поточні запаси стратегічно", - пояснила вона.

Сполучені Штати замовили 500 тис. доз вакцини Bavarian Nordic ще в червні, а на початку цього місяця - ще 2,5 млн.

Крім того, країна працює з Bavarian Nordic над доставкою ще 786 тис. доз вакцини, які в даний час знаходяться на фабриці в Данії.

"Ми почали процес попереднього розміщення цих доз в США, і вони будуть доступні до отримання дозволу [від управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів] FDA, очікуваного до кінця липня", - додала Валенски.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що спалах мавпячої віспи не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

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