Окрім столиці у "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

У Києві покращилась ситуація з коронавірусом: столиця перейшла з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину.

Як повідомляє МОЗ, за минулу добу у Києві виявили 2293 нових інфікованих, 660 осіб одужали, а 14 - померли.

У Києві був критичний показник госпіталізацій, але ситуація стабілізувалась.

Окрім столиці у "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Харківська області.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, чи загрожує Києву новий локдаун. У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень.

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