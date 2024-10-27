Виплати чи гарантії тим громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено.

Українці, яким пенсії по інвалідності призначені на законних підставах, будуть продовжувати їх отримувати, реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на них ніяк не вплине. Про це заявили у Міністерстві соціальної політики України.

Як зазначають у відомстві, останнім часом у соціальних мережах поширюється "некоректна інформація" щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність. І це формує негативне враження серед громадян щодо цього питання.

"Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, - будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", - наголосили у Мінсоцполітики.

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У відомстві зазначили, що така реформа має мету посилити підтримку громадян, які отримали травмування чи шкоду здоровʼю та пришвидшити її надання, а також зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування "зрозумілою, простою, і зручною".

Ліквідація МСЕК - що відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. Рішення ухвалили через зловживання під час оформлення інвалідностей, цьому передувала низка гучних скандалів.

У Третій окремій штурмовій бригаді підтримали рішення ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії та заявили, що суспільство має проконтролювати розслідування і покарання всіх винних у корупційних схемах.

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