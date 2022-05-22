Українське Міністерство охорони здоров'я спробувало заспокоїти українців та назвало способи інфікування мавпячою віспою.

Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що в нашій державі не зафіксовано випадків захворювання на мавпячу віспу.

Як йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram, міністерство отримало багато запитань щодо вірусу мавпячої віспи - віспоподібного захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.

"Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано", - наголошується у повідомленні.

Як зазначили в МОЗ, інфікування відбувається в результаті прямого контакту з кров'ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тварин.

Крім того, можливим фактором інфікування також є вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було термічно оброблене належним чином.

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге говорив, що вірус вже почав ширитися Європою, і у найближчі кілька місяців кількість випадків захворювання може зрости.

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