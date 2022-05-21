Особливо геї і бісексуали повинні бути більш обачні: основний спосіб поширення віспи - тісний фізичний контакт, в тому числі статевий.

У найближчі кілька місяців число випадків захворювання рідкісним вірусом віспи мавп може збільшитися. Вірус вже почав поширюватися по Європі.

Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге, пише The Guardian.

Експерти побоюються, що передача вірусу може прискоритися у зв'язку з наближенням літнього сезону, коли відбуваються масові збори.

"Оскільки ми вступаємо в літній сезон в Європейському регіоні з масовими зборами, фестивалями і вечірками, я стурбований тим, що передача може прискоритися, оскільки випадки захворювання, які виявляються зараз, відносяться до тих, хто веде активний статевий спосіб життя, а симптоми багатьом незнайомі", - зазначив Клюге.

Представник ВООЗ зазначає, що таке поширення вірусу є нетиповим.

Раніше спалах цього вірусу спостерігався в Центральній і Західній Африці. Але за останні тижні випадки були виявлені в європейських країнах, включаючи Португалію і Швецію, а також в США, Канаді та Австралії.

Також Франція, Бельгія і Німеччина повідомили про свої перші випадки мавпячої віспи, а Італія підтвердила, що наразі у неї зареєстровано три пов'язаних випадки захворювання.

Головний медичний радник Агентства з безпеки охорони здоров'я Британії Сьюзан Хопкінс зазначила, що це зростання продовжиться найближчими днями і що буде виявлено більше випадків. Вона особливо закликала геїв і бісексуалів звертати увагу на симптоми, заявивши, що "помітна частка" випадків захворювання в Британії та Європі доводиться на цю групу.

Симптом захворюваності віспою мавп включають лихоманку, болі в м'язах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, виснаження і висип, схожий на вітрянку, на руках і обличчі.

Повідомляється, що віспа мавп зазвичай не поширюється легко, оскільки потрібен тісний контакт із зараженим. Вірус проникає через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи, очі, ніс і рот, а також через біологічні рідини. Основний спосіб поширення - тісний фізичний контакт, в тому числі статевий.

У ВООЗ зазначили, що гігієна рук і органів дихання, а також засоби індивідуального захисту та ізоляція заражених мають вирішальне значення для зниження передачі інфекції.

Вас також можуть зацікавити новини: